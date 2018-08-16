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Прокуратура просит суд назначить Януковичу 15 лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 27408 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сторона обвинения просит суд назначить экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который обвиняется в государственной измене, 15 лет лишения свободы. Об этом сегодня в ходе судебных прений заявил прокурор Максим Крым, передает корреспондент УНН.

Прокуратура просит суд назначить Януковичу 15 лет лишения свободы

"На основании изложенного просим назначить наказание обвиняемому Януковичу Виктору Федоровичу в виде 15 лет лишения свободы", - сказал прокурор.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева не удовлетворил заявление экс-президента Украины Виктора Януковича об отказе от бесплатного адвоката Юрия Рябовола.

Ранее Янукович написал заявление, в котором запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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