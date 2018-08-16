Суд у справі держзради Януковича оголосив перерву до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Оболонський районний суд Києва надав місяць на підготовку до дебатів адвокатам у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Враховуючи обсяг доказової бази, суд вважає достатнім, необхідним, розумним строк у місяць для підготовки. Таким чином, оголошується перерва на 10 годину 13 вересня та 14 вересня. Резервні дати — 16, 17 вересня”, — сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.
Варто зазначити, що сторона захисту з урахуванням введення у справу двох нових адвокатів просила три місяці на підготовку до дебатів.
Нагадаємо, сьогодні під час свого виступу у дебатах прокурори просили суд призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва не задовольнив заяву екс-президента України Віктора Януковича щодо відмови від безплатного адвоката Юрія Рябовола.
Раніше Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.