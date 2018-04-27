Суд в Москве сегодня возобновит заседание по делу Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Московском городском суде возобновится заседание суда по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Сегодня возобновится заседание Московского городского суда по делу Романа Сущенко. Меня заявят в качестве защитника по ч.2 ст.49 УПК РФ. И ещё одно ходатайство-сюрприз для суда и ФСБ. В течение часа мы всё и узнаем", - сообщил Фейгин.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту по изменению обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.
Р.Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Сегодня возобновится заседание Московского городского суда по делу Романа Сущенко. Меня заявят в качестве защитника по ч.2 ст.49 УПК РФ. И ещё одно ходатайство-сюрприз для суда и ФСБ. В течение часа мы всё и узнаем.— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 апреля 2018 г.