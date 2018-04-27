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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
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Суд в Москве сегодня возобновит заседание по делу Сущенко

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Московском городском суде возобновится заседание суда по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает УНН

Суд в Москве сегодня возобновит заседание по делу Сущенко

"Сегодня возобновится заседание Московского городского суда по делу Романа Сущенко. Меня заявят в качестве защитника по ч.2 ст.49 УПК РФ. И ещё одно ходатайство-сюрприз для суда и ФСБ. В течение часа мы всё и узнаем", - сообщил Фейгин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту по изменению обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Р.Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сегодня возобновится заседание Московского городского суда по делу Романа Сущенко. Меня заявят в качестве защитника по ч.2 ст.49 УПК РФ. И ещё одно ходатайство-сюрприз для суда и ФСБ. В течение часа мы всё и узнаем.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 апреля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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