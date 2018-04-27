Суд у Москві сьогодні відновить засідання у справі Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні в Московському міському суді відновиться засідання суду у справі українського політв'язня в Росії Романа Сущенка. Про це в Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
“Сьогодні поновиться засідання Московського міського суду у справі Романа Сущенка. Мене заявлять як захисника за ч.2 ст.49 КПК РФ. І ще одне клопотання-сюрприз для суду і ФСБ. Протягом години ми все і дізнаємося”, — повідомив Фейгін.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту щодо зміни обставин тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.
Р.Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.
Сегодня возобновится заседание Московского городского суда по делу Романа Сущенко. Меня заявят в качестве защитника по ч.2 ст.49 УПК РФ. И ещё одно ходатайство-сюрприз для суда и ФСБ. В течение часа мы всё и узнаем.— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 апреля 2018 г.