Суд в Москве пообещал сегодня дать решение по визиту Омбудсмена к Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украинскому Омбудсмену Людмиле Денисовой пообещали сегодня дать ответ о посещении удерживаемого в РФ журналиста Романа Сущенко. Об этом Уполномоченный ВР по правам человека сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"Только что встретилась с заместителем председателя Московского городского суда Дмитрием Фоминым, который сейчас исполняет обязанности председателя. Он сообщил мне, что консульский запрос на мое посещение Романа Сущенко до сих пор на рассмотрении. Впрочем пообещал, что решение мы получим сегодня. Начиная с 15:00 будем им звонить", - сообщила Л.Денисова.
Вместе с тем она, учитывая противоречивую информацию о состоянии еще одного украинского политзаключенного Олега Сенцова, призвала международные организации содействовать ее допуску к Олегу Сенцовк или посетить его вместе с ней.
"Призываю международные организации содействовать моему допуску к посещению Олега Сенцова или посетить его вместе со мной! Я поддерживаю официальную просьбу Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда к Президенту РФ помиловать Олега Сенцова!" - написала она.
Как сообщал УНН, 20 июня посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещали предоставить 21 июня в 9:00.
Напомним, 18 июня Омбудсмена Людмилу Денисову не допустили к украинскому политзаключенного Романа Сущенко в России.