Суд у Москві пообіцяв сьогодні надати рішення щодо візиту Омбудсмена до Сущенка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Українському Омбудсмену Людмилі Денісовій пообіцяли сьогодні надати відповідь щодо відвідування утримуваного в РФ журналіста Романа Сущенка. Про це Уповноважений ВР з прав людини повідомила у своєму Facebook, передає УНН.

"Тільки-но зустрілася із заступником голови Московського міського суду Дмитром Фоміним, який зараз виконує обов'язки голови. Він повідомив мені, що консульський запит на моє відвідування Романа Сущенка досі на розгляді. Втім пообіцяв, що рішення ми отримаємо сьогодні. Починаючи з 15:00 будемо їм телефонувати", - повідомила Л.Денісова.

Разом з тим вона, з огляду на суперечливу інформацію щодо стану ще одного українського політв'язня Олега Сенцова, закликала міжнародні організації сприяти її допуску до відвідання Олега Сенцова або відвідати його разом з нею.

"Закликаю міжнародні організації сприяти моєму допуску до відвідання Олега Сенцова або відвідати його разом зі мною! Я підтримую офіційне прохання Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда до Президента РФ помилувати Олега Сенцова!", - написала вона.

Як повідомляв УНН, 20 червня посольство України в РФ повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяли надати 21 червня о 9:00.

Нагадаємо, 18 червня Омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до українського політв’язня Романа Сущенка у Росії.

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