Суд в Литве объявил приговор за шпионаж в пользу России

Имена осужденных не названы. Известно, что один из них 1961 года, другой - 1966 года. Во время обысков у них нашли около шести с половиной тысяч евро. По данным следователей, осужденные могли за деньги передавать информацию организации, которую подозревают в шпионаже. Во время досудебного расследования выяснилось, что организация интересовалась документами литовской военной авиабазы.

Заседание суда проходили в закрытом режиме. Оба осужденных ранее признали свою вину. Их задержали в декабре 2017 года. Тогда спецслужбы Литвы зафиксировали передачу данных иностранной разведке.

В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В апреле 2019 года суд Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. По данным прокуратуры, гражданин Литвы Роман Шешель собирал информацию о военных и другие стратегические объекты страны. Свою вину он не признал.