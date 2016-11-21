Суд в Крыму начал допросил очередных свидетелей по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. "Верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза с допроса свидетелей обвинения. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Начинается 17-я неделя непрерывного судебного процесса по делу Ахтема Чийгоза", - отметил адвокат.
Также он добавил, что сегодня допросили двух свидетелей.
"Первый свидетель обвинения сегодня Нагорный Юрий Григорьевич, коммерсант. Второй свидетель обвинения - Пугач Игорь Владимирович. Сейчас заместитель руководителя полиции Евпатории. Ранее та же должность в МВД Украины", - отметил Н.Полозов.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.
Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.