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Суд у Криму розпочав допитав чергових свідків у справі А.Чийгоза

Суд у Криму розпочав допитав чергових свідків у справі А.Чийгоза

Київ • УНН

 • 7207 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. "Верховний суд" Криму розпочав чергове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза з допиту свідків обвинувачення. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Починається 17-й тиждень безперервного судового процесу у справі щодо Ахтема Чийгоза", - наголосив адвокат.

Також він додав, що сьогодні допитали двох свідків.

"Перший свідок обвинувачення сьогодні Нагорний Юрій Григорович, комерсант. Другий свідок обвинувачення - Пугач Ігор Володимирович. Нині заступник керівника поліції Євпаторії. Раніше та ж посада в МВС України", - зазначив М.Полозов.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.

Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.

Українські Національні Новини

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