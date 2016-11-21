Суд у Криму розпочав допитав чергових свідків у справі А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. "Верховний суд" Криму розпочав чергове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза з допиту свідків обвинувачення. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Починається 17-й тиждень безперервного судового процесу у справі щодо Ахтема Чийгоза", - наголосив адвокат.
Також він додав, що сьогодні допитали двох свідків.
"Перший свідок обвинувачення сьогодні Нагорний Юрій Григорович, комерсант. Другий свідок обвинувачення - Пугач Ігор Володимирович. Нині заступник керівника поліції Євпаторії. Раніше та ж посада в МВС України", - зазначив М.Полозов.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.