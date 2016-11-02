Суд в Крыму продолжил рассмотрение дела А.Чийгоза

"Первый свидетель обвинения сегодня Филонов Александр Иванович. Инспектор полка "народного ополчения", - написал Н.Полозов.

Напомним, подконтрольный России "верховный суд" Крыма вчера, 1 ноября, допрашивал свидетелей обвинения по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, были допрошены четыре свидетеля, которые так и не смогли что-то сообщить в отношении обвиняемого.