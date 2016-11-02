Суд у Криму продовжив розгляд справи А.Чийгоза

“Перший свідок звинувачення сьогодні Філонов Олександр Іванович. Інспектор полку “народного ополчення”, — написав М.Полозов.

Нагадаємо, підконтрольний Росії “верховний суд” Криму вчора, 1 листопада, допитував свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, було допитано чотири свідки, які так і не змогли щось повідомити про обвинуваченого.