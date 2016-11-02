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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27681 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 58477 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73054 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 142883 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 205390 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 192667 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 212844 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197253 перегляди

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Суд у Криму продовжив розгляд справи А.Чийгоза

Суд у Криму продовжив розгляд справи А.Чийгоза

Київ • УНН

 • 7394 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Суд розпочав судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це у повідомив у своєму мікроблозі у Twitter його адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Перший свідок звинувачення сьогодні Філонов Олександр Іванович. Інспектор полку “народного ополчення”, — написав М.Полозов.

Нагадаємо, підконтрольний Росії “верховний суд” Криму вчора, 1 листопада, допитував свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, було допитано чотири свідки, які так і не змогли щось повідомити про обвинуваченого.

Українські Національні Новини

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