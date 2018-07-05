Суд в Киеве завтра проведет заседание по подозреваемому в покушении на Осмаева и Окуеву
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Подольский районный суд Киева завтра проведет заседание в отношении Артура Денисултанова, которого подозревают в покушении на чеченских добровольцев, служивших в зоне АТО, Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.
“Завтра состоится суд над известным киллером Кадырова — Артуром Денисултановим по прозвищу „Динго“”, — написал И.Мосийчук.
По его словам, Денисултанов, известный исполнением заказных убийств на территории Турции, Австрии и других стран, притворяясь журналистом европейского издания, пытался “втереться в доверие не только к участникам чеченского движения сопротивления, но и к ряду украинских политиков, в том числе и к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко”.
Мосийчук заявил, что “покровители Денисултанова” якобы ищут возможности для избежания им ответственности за свое преступление.
Напомним, 1 июня 2017 года было совершено нападение на пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Д.Дудаева Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.