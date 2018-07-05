Суд у Києві завтра проведе засідання щодо підозрюваного у замаху на Осмаєва і Окуєву
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Подільський районний суд Києва завтра проведе засідання стосовно Артура Денісултанова, якого підозрюють у замаху на чеченських добровольців, які служили в зоні АТО, Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.
“Завтра відбудеться суд над відомим кілером Кадирова — Артуром Денісултановим на прізвисько „Дінго“”, — написав І.Мосійчук.
За його словами, Денісултанов, відомий виконанням замовних вбивств на території Турції, Австрії, та інших країн, прикидаючись журналістом європейського видання, намагався “втертись в довіру не лише до учасників чеченського руху спротиву, а ще й до ряду українських політиків, в тому числі і до лідера Радикальної партії Олега Ляшка”.
Мосійчук заявив, що “покровителі Денісултанова” нібито шукають можливості для уникнення ним відповідальності за свій злочин.
Нагадаємо, 1 червня 2017 року було скоєно напад на прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Д.Дудаєва Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва.