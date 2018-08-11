Суд в Хмельницком арестовал женщину, сдавшей в "аренду" своих детей

"Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 32-летней женщине, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенные в отношении несовершеннолетнего), а именно в том, что передала в "аренду" своих двух малолетних детей за 5000 грн", - отметили в суде.

Также суд определил альтернативную меру пресечения в виде залога в сумме более 220 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в Хмельницком женщина решила подзаработать на своих двух детях и сдать их в аренду для попрошайничества.