Суд у Хмельницькому арештував жінку, яка здала в "оренду" своїх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Хмельницький міськрайонний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 220 тис. грн 32-річній жінці, яка здала в "оренду" двох своїх малолітніх дітей. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
"Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 32-річній жінці, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинені щодо неповнолітнього), а саме в тому, що передала в "оренду" своїх двох малолітніх дітей за 5000 грн", - зазначили у суді.
Також суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у сумі понад 220 тис. грн.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому жінка вирішила підзаробити на своїх двох дітях і здати їх в оренду для жебракування.