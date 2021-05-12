Суд в Харькове назначил на 19 мая рассмотрение дела о переименовании проспекта Жукова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Харьковский окружной административный суд назначил на 19 мая рассмотрение дела о законности решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат истца Андрей Коломийцев.
Так, сегодня состоялось подготовительное заседание по делу.
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"Назначил на 19 мая в 10:00 для рассмотрения по существу", - сказал Коломийцев.
По его словам, на сегодняшнем заседании суд рассматривал четыре ходатайства Харьковского городского совета.
Дополнение
Харьковский городской совет снова возобновил название проспекта Маршала Жукова.
Как было отмечено, такой шаг направлен на увековечение исторической памяти Георгия Жукова как лица, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.
Что было раньше
В феврале этого года Верховный суд отклонил жалобу Харьковского городского совета в деле о первом переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова в Харькове.
Контекст
26 февраля 2020 года Харьковский городской совет проголосовал за возвращение названия проспекта имени маршала Жукова, который носит имя Григоренко.
А в июне Харьковский окружной административный суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова.