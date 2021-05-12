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Суд у Харкові призначив на 19 травня розгляд справи щодо перейменування проспекту Жукова

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Харківський окружний адміністративний суд призначив на 19 травня розгляд справи щодо законності рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Маршала Жукова. Про це журналісту УНН повідомив адвокат позивача Андрій Коломійцев.

Суд у Харкові призначив на 19 травня розгляд справи щодо перейменування проспекту Жукова

Так, сьогодні відбулося підготовче засідання у справі.

Цитата

“Призначив на 19 травня о 10:00 до розгляду по суті”, — сказав Коломійцев.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні суд розглядав чотири клопотання Харківської міської ради.

Доповнення

Харківська міська рада знову відновила назву проспекту Маршала Жукова.

Як було зазначено, такий крок спрямований на увічнення історичної пам’яті Георгія Жукова як особи, діяльність якої пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з території України.

Що було раніше

У лютому цього року Верховний суд відхилив скаргу Харківської міської ради в справі про перше перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові.

Контекст

26 лютого 2020 року Харківська міська рада проголосувала за повернення назви проспекту імені маршала Жукова, який носить ім’я Григоренка.

А у червні Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

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