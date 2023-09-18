Суд в Гааге начал слушания дела Украины против россии по геноциду: рф хочет закрыть дело

Детали

Слушания проводятся во Дворце Мира и будут длиться почти две недели. Сегодня три часа будет выступать россия, завтра – Украина, а в среду – 32 государства, которые присоединились к процессу, сообщает Радио Свобода.

The Guardian сообщает, что россия обратилась в высший суд ООН в Гааге с просьбой отклонить дело, основанное на утверждениях москвы о том, что ее вторжение в Украину было осуществлено с целью предотвращения геноцида. Запрос был сделан в начале слушаний, посвященных юрисдикции Международного суда.

россия хочет, чтобы дело было отклонено, и говорит, что суд не имеет юрисдикции. Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут рассматривать суть дела, а вместо этого сосредоточены на правовых аргументах.

Malay Mail пишет, что российские официальные лица продолжают обвинять Украину в геноциде. россия повторила обвинения в том, что "русофобский и неонацистский режим в Киеве" использовал Конвенцию о геноциде 1948 года, участниками которой являются обе страны, как повод для "перетягивания" дела в суд.

С российской стороны на слушаниях присутствуют посол россии в нидерландах александр шульгин, посол по особым поручениям геннадий кузьмин и заместитель постоянного представителя россии в ООН мария заболотская.

Украина возбудила дело всего через несколько дней после российского вторжения 24 февраля прошлого года. Киев утверждает, что россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано для предотвращения предполагаемого геноцида на востоке Украины.

Агентство Reuters сообщает, что, хотя россия до сих пор игнорировала приказы Международного суда о прекращении военных действий, и суд не имеет возможности обеспечить выполнение своих решений, эксперты говорят, что возможное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих требований о репарациях.

Дополнение

Международный Суд в Гааге (Нидерланды) заслушает аргументы Украины и россии о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года. Украина подала жалобу на россию в Международный Суд 26 февраля 2022 года, через два дня после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Международный суд, состоящий из 15 судей, является судебной ветвью ООН и единственным международным судом, который разрешает споры между странами.