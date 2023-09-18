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Суд у Гаазі почав слухання справи України проти росії щодо геноциду: рф хоче закрити справу

Суд у Гаазі почав слухання справи України проти росії щодо геноциду: рф хоче закрити справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міжнародний суд ООН розпочав публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі за звинуваченням у геноциді, йдеться на сторінці трансляції засідання сайту МКС, передає УНН.

Деталі

Слухання проводяться у Палаці Миру і будуть тривати майже два тижні. Сьогодні три години виступатиме росія, завтра – Україна, а в середу – 32 держави, які долучились до процесу, повідомляє Радіо Свобода.

The Guardian повідомляє, що росія звернулася до вищого суду ООН у Гаазі з проханням відхилити справу, що ґрунтується на твердженнях москви про те, що її вторгнення в Україну було здійснено з метою запобігання геноциду. Запит було зроблено на початку слухань, присвячених юрисдикції Міжнародного суду.

росія хоче, щоб справу було відхилено, і каже, що суд не має юрисдикції. Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не будуть розглядати суть справи, а натомість зосереджені на правових аргументах.

Malay Mail пише, що російські офіційні особи продовжують звинувачувати Україну в геноциді. росія повторила звинувачення в тому, що "русофобський і неонацистський режим у Києві" використовував Конвенцію про геноцид 1948 року, учасниками якої є обидві країни, як привід для "перетягування" справи до суду.

З російської сторони на слуханнях присутні посол росії в Нідерландах олександр шульгін, посол з особливих доручень геннадій кузьмін і заступник постійного представника росії в ООН марія заболотська.

Україна порушила справу всього через кілька днів після російського вторгнення 24 лютого минулого року. Київ стверджує, що росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдано для запобігання передбачуваного геноциду на сході України.

Агентство Reuters повідомляє, що, хоча росія досі ігнорувала накази Міжнародного суду про припинення воєнних дій, і суд не має змоги забезпечити виконання своїх рішень, експерти кажуть, що можливе рішення на користь України може мати важливе значення для будь-яких майбутніх вимог про репарацій.

Доповнення

Міжнародний Суд у Гаазі (Нідерланди) заслухає аргументи України та росії щодо порушення Конвенції про геноцид 1948 року. Україна подала скаргу на росію до Міжнародного Суду 26 лютого 2022 року, через два дні після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міжнародний Суд, що складається з 15 суддів, є судовою гілкою ООН і єдиним міжнародним судом, який вирішує спори між країнами.

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