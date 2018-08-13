Как сообщает издание, судья Дабни Фридрих в суде округа Колумбия отклонил аргумент компании о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер был незаконно назначен и превысил прокурорские полномочия.

Напомним, в мае возглавляемая близким к президенту России Владимиру Путину Евгением Пригожиным компания Concord обвинила спецпрокурора Мюллера в "придумывании преступления" и попытке криминализировать "свободу слова" в интернете.

Компания Concord обвиняется американским следствием в финансировании так называемой "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге, осуществлявшей, по мнению следователей, кампанию по "сеянию раздора" среди американцев, высказывания позитивных утверждений относительно Дональда Трампа с одновременным негативом по отношению к его оппонентке Хиллари Клинтон.

Concord, по сообщениям СМИ, "контролируется бизнесменом Евгением Пригожиным", известным также как "повар Путина". Юристы Пригожина говорят, что министерство юстиции США никогда ранее не нарушало уголовных дел по обвинению иностранной корпорации во вмешательстве в американскую политику "из-за голословных утверждений о финансировании свободы слова".