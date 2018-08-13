Суд США відхилив клопотання про зняття обвинувачень з компанії "кухаря Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Американський суд у понеділок відхилив клопотання про зняття звинувачень з російської фірми Concord Management and Consulting, яку звинувачують в участі в операціях з втручання у вибори і політичні процеси в США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє видання, суддя Дабні Фрідріх в суді округу Колумбія відхилив аргумент компанії про те, що спецпрокурор США Роберт Мюллер був незаконно призначений та перевищив прокурорські повноваження.
Нагадаємо, у травні очолювана близьким до президента Росії Володимира Путіна Євгеном Пригожиним компанія Concord звинуватила спецпрокурора Мюллера у “вигадуванні злочину” та намаганні криміналізувати “свободу слова” в інтернеті.
Компанія Concord звинувачується американським слідством у фінансуванні так званої “фабрики тролів” у Санкт-Петербурзі, що здійснювала, на думку слідчих, кампанію із "сіяння розбрату" серед американців, висловлення позитивних тверджень щодо Дональда Трампа з одночасним негативом стосовно його опонентки Хілларі Клінтон.
Concord, за повідомленнями ЗМІ, “контролюється бізнесменом Євгеном Пригожиним”, відомим також як “кухар Путіна”. Юристи Пригожина кажуть, що міністерство юстиції США ніколи раніше не порушувало кримінальних справ зі звинуваченням іноземної корпорації у втручанні в американську політику “через голослівні твердження про фінансування свободи слова”.