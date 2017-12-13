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Суд сегодня в третий раз попытается начать заседание с досудебного следствия по делу Онищенко

Суд сегодня в третий раз попытается начать заседание с досудебного следствия по делу Онищенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева в третий раз попытается начать заседание по рассмотрению ходатайства НАБУ о предоставлении разрешения на специальное (заочного) расследования по "газовому делу" народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

"Сегодня, 13 декабря 2017, в 16:00 в Соломенском районном суде города Киева состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ согласовано прокурорами САП о проведении специального досудебного расследования (заочного) в отношении народного депутата Украины Онищенко А.Р. и других фигурантов так называемого "газового дела", скрывающихся от органов следствия", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что обвиняемым по материалам досудебного расследования НАБУ, инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

"Факты укрытия от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннес Кадыровой, Елены Павленко, Сергей Свиченка, Сергея Кабаева и Якимащенко Романа стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования", - отметили в САП.

Как сообщал УНН, САП сообщила о саботаже судом "газового дела" Александра Онищенко.

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