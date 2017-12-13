Суд сьогодні втретє спробує розпочати засідання з досудового слідства у справі Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва втретє спробує розпочати засідання з розгляду клопотання НАБУ про надання дозволу на спеціальне (заочного) розслідування у “газовій справі” народного депутата-втікача Олександра Оніщенка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.
“Сьогодні, 13 грудня 2017 року, в 16:00 в Солом’янському районному суді міста Києва відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами САП про проведення спеціального досудового розслідування (заочного) стосовно народного депутата України Онищенко О.Р. та інших фігурантів так званої „газової справи“ , які переховуються від органів слідства”, — йдеться у повідомленні.
У САП нагадали, що обвинуваченим за матеріалами досудового розслідування НАБУ, інкриміновано наступні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
“Факти переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваних Олександра Онищенка, Іннеси Кадирової, Олени Павленко, Сергій Свіченка, Сергія Кабаєва та Якимащенка Романа стали підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування”, — зазначили у САП.
Як повідомляв УНН, САП повідомила про саботаж судом “газової справи” Олександра Онищенка.