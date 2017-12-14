Суд сегодня продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины в совершении государственной измены. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 14:00", - отметили в суде.
Как ожидается, на заседании суд продолжит исследование доказательств, предоставленных со стороны стороны защиты.
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Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.