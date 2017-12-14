Суд сьогодні продовжить розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України у скоєнні державної зради. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
“Судове засідання призначено на 14:00”, — зазначили у суді.
Як очікується, на засіданні суд продовжить дослідженні доказів, наданих з боку сторони захисту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у справі про держзраду Януковича забов'язав захисників надати список свідків
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.