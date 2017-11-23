Суд сегодня изберет меру пресечения задержанному директору эстонской компании Apolineja OU

"Сегодня один из судов должен избрать задержанному вчера директору эстонской компании меру пресечения", - сказали в прокуратуре.

Напомним, в аэропорту города Днепр в среду 22 ноября поздно вечером был задержан директор эстонской компании Apolineja OU.

По данным ГПУ, бывший директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, к которым внес заведомо ложные сведения по разработке ПО для системы е-декларирования.

Далее Новиков перечислил 140 тысяч долларов, полученных от ПРООН, на банковский расчетный счет Apolineja OU.