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Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому директору естонської компанії Apolineja OU

Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому директору естонської компанії Apolineja OU

Київ • УНН

 • 15923 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні один із судів Києва має обрати запобіжний захід затриманому вчора підозрюваному у справі щодо встановлення програмного забезпечення для е-декларування. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.

"Сьогодні один із судів має обрати затриманому вчора директору естонської компанії запобіжний захід", - сказали в прокуратурі.

Нагадаємо, в аеропорту міста Дніпро у середу 22 листопада пізно ввечері  був затриманий директор естонської компанії Apolineja OU.

За даними ГПУ, колишній директор компанії “Міранда” Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого “Міранда” зобов’язувалася розробити ПЗ для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.

Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU.

Українські Національні Новини

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