Суд сегодня изберет меру пресечения Каськиву

По его словам, суд ожидается сегодня. Однако пока не известно, в каком именно из судебных учреждений для Каськива будет избиратся мера пресечения.

Напомним, 19 августа 2016 Печерский райсуд столицы надал разрешение на задержание Каськива с целью доставки его в суд для избрания меры пресечения. Вероятно, что этот самый суд и выбирать меру пресечения.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 панамский суд избрал Каськиву мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме. При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем.

В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Держинвестпроекта в Украину может длиться около 9 месяцев.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, бывшего председателя Держкоминвестпроекту Владислава Каськива из Панамы экстрадировали в Украину.