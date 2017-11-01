Суд сьогодні обере запобіжний захід Каськіву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні очікується судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для екс-керівника Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва, якого до України екстрадували з Панами. Про це УНН повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.
За його словами, суд очікується сьогодні. Однак поки не відомо, в якій саме з судових установ для В.Каськіва обиратимуть запобіжний захід.
Нагадаємо, 19 серпня 2016 року Печерський райсуд столиці надав дозвіл на затримання В.Каськів з метою доставки його до суду для обрання міри запобіжного заходу. Ймовірно, що цей самий суд і обиратиме міру запобіжного заходу.
У ГПУ повідомляли, що з 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку. Ще у вересні минулого року у ГПУ повідомили, що чекають через канали Інтерполу офіційне повідомлення про затримання В.Каськіва , який був у Панамі і намагався втекти до Куби.
Однак, уже 10 вересня 2016 року панамський суд обрав В.Каськіву запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі. При цьому В.Каськів звернувся до Панами за політичним притулком.
У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців.
В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Як повідомляв УНН, колишнього голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України.