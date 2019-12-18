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Суд отменил меру пресечения для таможенника Тупальская

Суд отменил меру пресечения для таможенника Тупальская

Киев  •  УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальская в виде ночного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детектива НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, прокуратура просила взять под стражу Тупальского с альтернативой внесения залога в 57 млн 630 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщалось, заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывший посадовици Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

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