ВАКС відправив митника Тупальського під нічний домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив обрати запобіжний захід Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту - з 22:00 до 6:00 - до 24 січня 2020 року.
Окрім запобіжного заходу, на підозрюваного покладено додаткові обов’язки: прибувати до прокурора, слідчого, суду за кожною вимогою, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та свідками.
Нагадаємо, прокурор САП наполягав для Тупальського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 57 млн грн.
Як повідомлялося, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Наразі їм повідомлено про підозру.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.