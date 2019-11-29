Прокурори проситимуть для Тупальського арешт із заставою у 57 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського арешту з можливістю внесення застави у розмірі 57 млн грн. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Постолюк.
"Прокурори клопотатимуть для Тупальського арешт з можливістю внесення застави у 57 млн грн", - повідомила Постолюк.
Також Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Тупальському о 9:30.
Нагадаємо, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Також ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Вадиму Альперіну.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Наразі їм повідомлено про підозру.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.