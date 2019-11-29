Прокуроры будут просить для Тупальского арест с залогом в 57 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского ареста с возможностью внесения залога в размере 57 млн грн. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.
"Прокуроры будут ходатайствовать для Тупальского арест с возможностью внесения залога в 57 млн грн", - сообщила Постолюк.
Также Высший антикоррупционный суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Тупальского в 9:30.
Напомним, заместителю начальника Киевской городской таможни гФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
Также ВАКС сегодня будут избирать меру пресечения Вадиму Альперину.
Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Теперь им сообщено о подозрении.
Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.