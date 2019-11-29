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Прокуроры будут просить для Тупальского арест с залогом в 57 млн грн

Прокуроры будут просить для Тупальского арест с залогом в 57 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11479 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского ареста с возможностью внесения залога в размере 57 млн грн. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"Прокуроры будут ходатайствовать для Тупальского арест с возможностью внесения залога в 57 млн грн", - сообщила Постолюк.

Также Высший антикоррупционный суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Тупальского в 9:30.

Напомним, заместителю начальника Киевской городской таможни гФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Также ВАКС сегодня будут избирать меру пресечения Вадиму Альперину.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Теперь им сообщено о подозрении.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

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