ВАКС отправил таможенника Тупальского под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста, передает корреспондент УНН.
Так, суд постановил избрать меру пресечения Тупальскому в виде ночного домашнего ареста - с 22:00 до 6:00 - до 24 января 2020 года.
Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к прокурору, следователю, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве и свидетелями.
Напомним, прокурор САП настаивал для Тупальского меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 57 млн грн.
Как сообщалось, заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. На данный момент им сообщено о подозрении.
Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.