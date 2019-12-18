Суд скасував запобіжний захід для митника Тупальського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатами судового розгляду колегія суддів вирішила скасувати запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту у нічний час доби та відмовити детективу НАБУ в задоволенні клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, прокуратура просила взяти під варту Тупальського з альтернативою внесення застави у 57 млн 630 тис. грн.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському у вигляді нічного домашнього арешту.
Як повідомлялося, заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.