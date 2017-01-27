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Суд отменил арест 60 млн грн в деле о строительстве Охматдета - Ю.Луценко

Суд отменил арест 60 млн грн в деле о строительстве Охматдета - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 7787 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Суд отменил арест 60 млн грн, которые были арестованы по делу о нецелевом использовании средств в 2015 году руководством ГП Укрмедпроектбуд при строительстве детской больницы "Охматдет". Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Вчера по предложению ГПУ арест этих средств (60 млн грн - ред.) судом был отменен", - сообщил Ю.Луценко.

Он добавил, что сегодня под контролем НБУ Госказначейство перечислило эти средства Министерству здравоохранения для строительства Охмадета.

Как сообщал УНН, Государственное предприятие "Укрмедпроектбуд", которое выполняет функции заказчика строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" подписало договор-подряда с ООО "Риола-модуль ЛТД", что означает начало процесса строительства нового корпуса больницы.

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