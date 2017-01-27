Суд скасував арешт 60 млн грн. у справі будівництва Охмадиту – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Суд скасував арешт 60 млн грн, які були арештовані у справі про нецільове використання коштів у 2015 році керівництвом ДП Укрмедпроектбуд при будівництві дитячої лікарні "Охмадит". Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Вчора за пропозицією ГПУ арешт цих коштів (60 млн грн-ред.) судом було скасовано",- повідомив Ю.Луценко.
Він додав, що сьогодні під контролем НБУ держказначейство перерахувало ці кошти Міністерству охорони здоров'я для будівництва Охмадиту.
Як повідомляв УНН, Державне підприємство "Укрмедпроектбуд“, яке виконує функції замовника будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу “ОХМАТДИТ” підписало договір-підряду з ТОВ “Ріола-Модуль ЛТД”, що означає початок процесу будівництва нового корпусу лікарні.