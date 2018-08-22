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Суд по госизмене экс-переводчика Гройсмана перенесли на сентябрь

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Голосеевский районный суд Киева перенес на 3 сентября подготовительное судебное засиданння в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего переводчика Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислава Ежова, передает корреспондент УНН.

Суд по госизмене экс-переводчика Гройсмана перенесли на сентябрь

“В судебном заседании объявляется перерыв до 3 сентября 14:00”, — говорится в постановлении суда.

Сегодня суд был вынужден перенести заседание из-за ненадлежащей подготовки к судебному процессу стороны обвинения. В частности, по требованию суда прокурор не смог предоставить полный объем документов, содержащих доказательства необходимости проведения следственно-оперативных и следственно-розыскных действий в реале С.Ежова. Исходя из этого, суд обязал сторону обвинения на следующее заседание подготовить и представить полный пакет соответствующих документов.

Напомним, 20 декабря СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.

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