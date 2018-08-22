Суд щодо держзради екс-перекладача Гройсмана перенесли на вересень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голосіївський районний суд Києва переніс на 3 вересня підготовче судове засіданння у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього перекладача Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, передає кореспондент УНН.
“У судовому засіданні оголошується перерва до 3 вересня 14:00”, — йдеться в ухвалі суду.
Варто зазначити, що сьогодні суд був змушений перенести засідання через неналежну підготовку до судового процесу сторони обвинувачення. Зокрема, на вимогу суду прокурор не зміг надати повний обсяг документів, які містять докази необхідності проведення слідчо-оперативних та слідчо-розшукових дій щожо С.Єжова. Виходячи з цього, суд зобов’язав сторону обвинувачення на наступне засідання підготувати та надати суду повний пакет відповідних документів.
Нагадаємо, 20 грудня СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.