Суд еще на месяц отстранил задержанного на взятке сотрудника киевского главка СБУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева отстранил еще на месяц Александра Карамушки от должности начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области до 24 июля 2018 года. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Продлить срок отстранения ... от должности начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на срок до 24 июля 2018", - отмечается в постановлении суда.

Также указано, что это решение может быть обжаловано в Апелляционный суд Киева в течение пяти дней.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева отстранил Александра Карамушку от должности руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

24 апреля сотрудники НАБУ разоблачили на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

27 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.

Отметим, что САП просила избрать для сотрудника СБУ арест с возможностью внесения 8 млн грн залога.

3 мая сотрудник СБУ Карамушка вышел из СИЗО под залог.

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