Суд ще на місяць відсторонив затриманого на хабарі співробітника київського главку СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва відсторонив ще на місяць Олександра Карамушку від посади начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області до 24 липня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Продовжити строк відсторонення ... від посади начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області на строк до 24 липня 2018 року”, — зазначається в ухвалі суду.
Також вказано, що це рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Києва протягом п’яти днів.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва відсторонив Олександра Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.
24 квітня співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.
27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.
Зазначимо, що САП просила обрати для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення 8 млн грн застави.
3 травня співробітник СБУ Карамушка вийшов з СІЗО під заставу.