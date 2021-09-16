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Суд еще больше уменьшил залог главе правления "Кузницы на Рыбальском"

Суд еще больше уменьшил залог главе правления "Кузницы на Рыбальском"

Киев  •  УНН

 • 12661 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандру, однако уменьшил ему размер залога с более чем 50 млн грн до почти 40 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.

Цитата:

"Оставили под стражей. Размер альтернативной меры пресечения в виде залога определена в размере 39 млн грн", - сообщили в суд.

Дополнение

Ранее суд уменьшил ему размер залога с более 443 млн грн до более 50 млн грн.

7 июля Печерский суд применил в отношении главы правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

О деле

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Дополнение

Отметим, что главой правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" является Валерий Шандра. Известно, что среди акционеров ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" одним из конечных бенефициарных владельцев был Петр Порошенко, другим - Игорь Кононенко. В 2018 году они продали завод Сергею Тигипко. "Богдан Моторс", также фигурирующий в деле, также имела отношение к Порошенко - эта компания была основана совместно с Игорем Гладковским.

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