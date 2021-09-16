Суд ще більше зменшив заставу голові правління "Кузні на Рибальському"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою голову правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру, проте зменшив йому розмір застави з понад 50 млн грн до майже 40 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в суді.
Цитата:
“Залишили під вартою. Розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави визначено у розмірі 39 млн грн”, — повідомили в суді.
Доповнення
Раніше суд зменшив йому розмір застави з понад 443 млн грн до понад 50 млн грн.
7 липня Печерський суд застосував до голови правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
Про справу
2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації постачання до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку такі дії посадовців, за даними ДБР, завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
Доповнення
Зазначимо, що головою правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” є Валерій Шандра. Відомо, що серед акціонерів ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” одним із кінцевих бенефіціарних власників був Петро Порошенко, іншим — Ігор Кононенко. У 2018 році вони продали завод Сергію Тігіпку. “Богдан Моторс”, що також фігурує у справі, також мала стосунок до Порошенка — ця компанія була заснована спільно з Ігорем Гладковським.