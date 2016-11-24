Суд начнет рассмотрение одного из дел "азовца" С.Краснова по сути 2 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела о незаконном хранении взрывчатых веществ руководителем общественной организации "Гражданский корпус" Азов - Крым "Станиславом Красновым на 2 декабря. Об этом сказал адвокат Андрей Мамалыга, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии .
"Это было подготовительное заседание. Станислав присутствовал по совету адвокатов, хотя он находится на лечении в стационаре. Назначили следующее заседание на 2 декабря, уже для рассмотрения по существу ", - сказал А.Мамалига.
Он напомнил, что в Бориспольском районном суде заседание по делу С.Краснова и его жены Оксаны о незаконном хранении взрывчатых веществ, государственной измене и подготовке террористического акта назначено на 8 декабря.
А.Мамалига предположил, что на заседании 8 декабря прокуратура заявит ходатайство о заключении Краснова под стражу. Сейчас Краснов проходит в стационаре лечение последствий травмы головы, нанесенной ему при задержании на окраине Борисполя.
Святошинский суд рассматривает дело по обвинению С.Краснова в незаконном хранении взрывчатки в период массовых протестов на Майдане Независимости в Киеве осенью-зимой 2013-2014 года. После смены власти в Киеве в феврале 2014 года СБУ прекратила расследование этого дела. Впоследствии расследование было продолжено. СБУ и Генпрокуратура завершили расследование двух дел против С.Краснова: по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в государственной измене, незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке террористического акта.
Станислава Краснова задержали сотрудники СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах.