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Суд розпочне розгляд однієї зі справ "азовця" С.Краснова по суті 2 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи про незаконне зберігання вибухових речовин керівником громадської організації “Цивільний корпус “Азов - Крим” Станіслава Краснова на 2 грудня. Про це сказав адвокат Андрій Мамалига, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Суд розпочне розгляд однієї зі справ "азовця" С.Краснова по суті 2 грудня

“Це було підготовче засідання. Станіслав був присутній за порадою адвокатів, хоча він перебуває на лікуванні в стаціонарі. Призначили наступне засідання на 2 грудня, вже для розгляду по суті”, - сказав А.Мамалига.

Він нагадав, що в Бориспільському міськрайонному суді засідання у справі С.Краснова і його дружини Оксани про незаконне зберігання вибухових речовин, державній зраді і підготовці терористичного акту призначено на 8 грудня.

А.Мамалига припустив, що на засіданні 8 грудня прокуратура заявить клопотання про взяття Краснова під варту. Зараз Краснов проходить у стаціонарі лікування наслідків травми голови, завданих йому під час затримання на околиці Борисполя.

Святошинський суд розглядає справу за звинуваченням С.Краснова в незаконному зберіганні вибухівки в період масових протестів на Майдані Незалежності в Києві восени-взимку 2013-2014 року. Після зміни влади в Києві в лютому 2014 року СБУ припинила розслідування цієї справи. Згодом розслідування було продовжено. СБУ і Генпрокуратура завершили розслідування двох справ проти С.Краснова: за звинуваченням у незаконному зберіганні вибухових речовин, а також у державній зраді, незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці терористичного акту.

Станіслава Краснова затримали співробітники СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався в судах.

23 вересня Краснова звільнили з СІЗО.

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