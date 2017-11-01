Суд о рассмотрению меры пресечения Авакову-младшему начался без журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства САП о применении меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру. Следственным судьей по делу является Виталий Украинец, передает корреспондент УНН.
На судебное заседание не смогли попасть почти все журналисты. Корреспонденту УНН удалось узнать о том, что заседание началось только от пресс-секретаря суда.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").