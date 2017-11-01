Суд о рассмотрению меры пресечения Авакову-младшему начался без журналистов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126734 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106631 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107612 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100600 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105436 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102587 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146122 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд о рассмотрению меры пресечения Авакову-младшему начался без журналистов

Суд о рассмотрению меры пресечения Авакову-младшему начался без журналистов

Киев  •  УНН

 • 11698 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства САП о применении меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру. Следственным судьей по делу является Виталий Украинец, передает корреспондент УНН.

На судебное заседание не смогли попасть почти все журналисты. Корреспонденту УНН удалось узнать о том, что заседание началось только от пресс-секретаря суда.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Украинские Национальные Новости

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