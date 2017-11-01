Суд щодо запобіжного заходу Авакову-молодшому почався без журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання САП про застосування запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру. Слідчим суддею по справі є Віталій Українець, передає кореспондент УНН.
На судове засідання не змогли потрапити майже всі журналісти. Кореспонденту УНН вдалося дізнатися про те, що засідання розпочалося тільки від прес-секретаря суду.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").