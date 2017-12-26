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Суд начал рассмотрение иска Саакашвили миграционной службе

Киев • УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева начал рассмотрение иска экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили решения Управления Государственной миграционной службы в Киевской области об отказе ему в предоставлении дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.

Суд начал рассмотрение иска Саакашвили миграционной службе

"Судебное заседание объявляется открытым. Продолжается подготовительное заседание по делу Саакашвили в Управление ДМС в Киевской области об определении противоправным и отмену решения", - сказала судья.

Т.Скочок сообщила, что в суд поступило ходатайство от истца, в котором он просит перенести рассмотрение дела на другую дату, поскольку он и его защитники не могут присутствовать на заседании, поскольку находятся на следственных действиях в СБУ.

В то же время, судья отметила, ссылаясь на нормы закона, пока происходит подготовительное заседание и явка истца лично не обязательно. К тому же, добавила она, Саакашвили и его защита уже второй раз не пришли на заседание.

"В настоящее время суд не усматривает оснований для признания личной явки в судебное заседание истца", - отметила Т.Скочок.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

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