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Суд розпочав розгляд позову Саакашвілі до міграційної служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд позову екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на рішення Управління Державної міграційної служби у Київській області про відмову йому у наданні додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок, передає кореспондент УНН

Суд розпочав розгляд позову Саакашвілі до міграційної служби

“Судове засідання оголошується відкритим. Продовжується підготовче засідання у справі Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області про визначення протиправним та скасування рішення”, — сказала суддя.

Т.Скочок повідомила, що до суду надійшло клопотання від позивача, в якому він просить перенести розгляд справи на іншу дату, оскільки він та його захисники не можуть бути присутніми на засіданні, бо перебувають на слідчих діях у СБУ.

Водночас, суддя зазначила, посилаючись на норми закону, що наразі відбувається підготовче засідання і явка позивача особисто не обов’язковою. До того ж, додала вона, Саакашвілі та його захист вже вдруге не прийшли на засідання.

“На даний час суд не вбачає підстав для визнання особистої явки в судове засідання позивача”, — зауважила Т.Скочок.

Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.

У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні. 

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