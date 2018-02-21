Суд начал допрос постпреда Украины при ООН Ельченко по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева начал допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
“Судебное заседание объявлено продолженным”, — сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.
Как сообщал УНН, также сегодня, 21 февраля, в 14:00 суд допросить Президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции.
Добавим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.